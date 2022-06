Pros y contras de los complementos vitamínicos y proteicos a la hora de entrenar

Cuando precisemos generar buenas cantidades de músculo en un tiempo menor al que se requiere por vías naturales, una gran alternativa es el uso de complementos vitamínicos que potenciarán nuestro organismo a base de proteínas sintéticas que, de otra forma, sería extremadamente difícil de conseguir. Aun así, no todas son buenas noticias cuando hablamos de estos complementos, ya que también tienen sus puntos negativos.

En este artículo encontrarás toda la información necesaria para empezar con su ingesta de manera consciente. Conocerás sus pros, las contras y también desmitificamos afirmaciones difundidas que no son ciertas.

¿Por qué es bueno tomar suplementos deportivos?

Todos los suplementos traen consigo una enorme cantidad de beneficios a nuestro cuerpo, pero para asimilarlos es necesario seguir las recomendaciones de los profesionales y tomarlos en el momento y la forma debida. De más está decir que solamente con estos complementos no llegarás a ningún lado, ya que para ver un cambio real y sostenido es estrictamente necesario alimentarse bien y descansar las horas correspondientes.

A continuación, te diremos cuáles son los mejores beneficios que trae la ingesta de suplementos nutricionales:

Aumentan el rendimiento deportivo: Verás una enorme mejoría desde el principio, pues mediante el uso de vitaminas serás poseedor de una mayor cantidad de energía y concentración mental en tus objetivos, además de que, luego de realizar el entrenamiento, la recuperación se acelerará. En poco tiempo notarás cómo aumenta la intensidad de las rutinas para aprovecharlas al 100% y al día siguiente estarás prácticamente repuesto y listo para ir a por el próximo reto.

Organizar mejor la dieta: A partir de los suplementos te enfocas más en los alimentos que consumes diariamente y empezarás a comer en base a los nutrientes que sientes que le faltan a tu cuerpo. Llevarás un control mucho más sencillo y completo, pues mediante los batidos tendrás que calcular sí o sí lo que necesitas y eso evitará comer demasiadas cosas en poco tiempo.

Obtendrás nutrientes muy difíciles de adquirir: La gran mayoría de los deportistas está obligada a recurrir a tiendas de suplementos para comprar lo que necesitan con el fin de lograr sus objetivos profesionales. Ellos saben más que nadie que de formas naturales no podrían conseguir ciertas proteínas o nutrientes que necesita su organismo para verse fortalecido. Justamente en esos casos, los complementos de esta índole cubren la brecha entre lo lograble mediante vías naturales y lo que el cuerpo precisa.

Cuándo tomar proteínas

Según los expertos, lo más recomendable es consumir los suplementos Perú justo antes o después del entrenamiento, para que el cuerpo asimile rápidamente los nutrientes incorporados y repare más rápido las fibras musculares. Además, el consumo de estas sustancias aumentará notablemente el incremento de musculatura libre de grasa.

En el caso de que seas amante de los ricos y útiles batidos de vitaminas Perú, lo ideal es consumirlo al menos 30 minutos después del ejercicio. Si eres de los que toman dos en lugar de solo uno, incorpóralo a primera hora de la mañana. Mientras entrenamos, el cuerpo consume una enorme cantidad de energía, y las proteínas serán las encargadas de reponer la energía consumida.

Mitos más difundidos

Como sucede con todo, aquí también surgieron muchos mitos desde que fueron creadas. Algunos indican que todas las vitaminas precio son excesivamente altas y demás mentiras extendidas. Aquí te detallaremos algunos de esos mitos y explicaremos si son o no reales.

Es dañino incorporar suplementos si consumes medicamentos habitualmente: Siempre dependerá de los tipos de suplementos que busques. Por lo pronto te recomendamos que consultes con tu médico de cabecera, ya que algunos podrían llegar a afectar el nivel de absorción que tenga tu cuerpo.

Solo para deportistas. Esto es absolutamente falso. De hecho, mediante las Tenten vitaminas Perú, los chicos pueden llegar a cubrir las vitaminas necesarias para crecer fuertes, y ese caso desmitifica completamente tal afirmación.

+ Suplemento= mejor entrenamiento. Otra de las tantas afirmaciones carentes de verdad que existen acerca de las vitaminas. Incluso podemos afirmar que ocurre exactamente lo contrario, ya que se pueden volver algo tóxicos si no tenemos cierto control. Consume las dosis recomendadas y no ignores las advertencias que pueda presentar tu cuerpo.

Una dieta balanceada no precisa suplementos. Ningún nutricionista puede definir a ciencia cierta qué es una dieta balanceada, pues siempre estarán faltando nutrientes que se pueden incorporar mediante suplementos. A fin de cuentas, dependerá del propósito que tengas, ya sea competitivo, estético, etc. Para aquellos que noten que nunca llegan a cumplir con los requisitos de vitaminas, un batido puede llegar a ser la mejor solución.

Contras de las vitaminas

No mejoran la memoria

Por más que algunos afirmen que son altamente beneficiosas para el cerebro y la memoria, la realidad es que no tienen efecto alguno en él. Sí mejoran la concentración en una actividad deportiva, pero no más que eso. En un detallado estudio realizado por la Universidad de Harvard, encontraron que no existían diferencias de índole cognitiva en personas que consumieron suplementos nutricionales y sujetos que, en su lugar, incorporaron meros placebos.

El cuerpo no siempre expulsa el exceso de vitaminas

Existen tipos de vitaminas liposolubles, lo que significa que se disuelven en grasas y terminan acumulándose en las capas lipídicas del cuerpo humano. Una de ellas es, por ejemplo, la famosa vitamina D, la A, la E, la K1 y también la K2. Sumado a eso, sería incorrecto afirmar de manera tajante que las hidrosolubles como la vitamina B no se acumulan. Si bien la gran mayoría se va junto con la orina, no se da de forma inmediata y tienden a exigir por demás a los riñones para que estos procesen rápidamente los nutrientes más complejos.

Conclusión

Para concluir con este artículo, debemos mencionar los puntos positivos que tienen los suplementos deportivos sobre todo a la hora de entrenar. Es fundamental consumirlos menos de 30 minutos después de concluidos los ejercicios, para que el cuerpo sintetice los nutrientes de manera más efectiva.