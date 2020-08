PSG Campeón de Francia

Venció por penales 6-5 al Lyon y se llevó la Liga Francesa

El PSG volvió a imponer su hegemonía en Francia y ayer se proclamó campeón de la Copa de la Liga al vencer 6-5 al Lyon por penales luego de igualar 0-0 en los 120 minutos. A los parisinos les costó bastante la ausencia de Kylian Mbappé y demostraron que aún les falta ritmo futbolístico, pues la suspensión de la Ligue 1 les sigue pesando, es por eso que les costó romper la línea de tres que le puso el Lyon, aunque quien fue la gran figura fue el portero Anthony López, quien fue figura y salvó a su equipo de los intentos de Neymar, Di María y compañía.

Por su parte, el Lyon de Rudy García inquietó bastante con las trepadas de Cornet por izquierda y Dembelé solo en punta, pero no fue suficiente para dar el batacazo, el encuentro acabó sin goles y en la prórroga no hubo mucha emoción, pues ambos equipos estaban fundidos por el verano y el poco ritmo de juego. Así llegaron los penales, donde todos los jugadores del PSG convirtieron y López no pudo ratificar su gran partido, caso contrario a Keylor Navas, que se vistió de héroe para atajar el sexto tiro de Traoré y conseguir un nuevo póker francés: Supercopa, Copa, Copa de la Liga y Ligue 1.

PENALES

PSG: Di María (G), Verratti (G), Paredes (G), Herrera (G); Neymar (G), Sarabia (G).

Lyon: Andersen (G), Toko Ekambi (G), Caqueret (G), Mendes (G), Aouar (G), Traoré (X)