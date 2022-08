Al que le guste apostar en los deportes, en especial por PSG en fútbol, debe saber elegir un buen centro. Aunque es cierto que son muchos los centros, cuando se trata de deportes, definitivamente Apuesta Total es la mejor casa. ¿Ya te registraste?

Además, una pregunta más interesante, ¿crees que el PSG gane el triplete de la temporada? Muchos dudan y otros apuestan, sea cual sea tu decisión, asegúrate de ganar. Mejor, asegúrate de ganar mientras apuestas en Apuesta Total.

Apuesta Total: la casa que apoya al PSG

Y no solo al PSG, sino a todo aquel equipo de fútbol que demuestre ventajas sobre el resto. Ya la conoces, se trata de una de las mejores casas de apuestas dirigidas especialmente al área deportiva.

Ciertamente, también posee un área de casino, así como otros productos; no obstante, su enfoque se basa en el deporte. Está dirigida por la compañía peruana FREE GAMES B.V y está certificada por la autoridad de juego de Malta. En pocas palabras, demuestra su valía tanto como su seguridad. Además:

Puedes apostar en línea o en físico.

Tiene una puntuación de 90/100 en la atención al cliente.

Su seguridad está calificada con 5/5 estrellas.

Da la oportunidad de retirar tu dinero cuando y cuantas veces quieras.

Asimismo, su mercado de apuestas es enorme, sus promociones son jugosas y disponen de una aplicación móvil. Por otra parte, en cuanto a sus productos, ofrecen desde apuestas deportivas hasta casino, live casino y acierto total.

¿Cómo recibe Apuesta Total a sus clientes?

Por supuesto, a través de un increíble bono de bienvenida. Cabe destacar que la casa de apuestas Apuesta Total no solo está ubicada en Perú, sino también en otros países. Sin embargo, enfocándonos en la comunidad peruana, su bono de bienvenida se basa en lo siguiente:

Primero que nada, son dos bonos de bienvenida.

Tanto el bono de casino como el bono de deporte consisten en lo mismo.

Al registrarte podrás elegir entre dos opciones: 20 soles para apuestas o 20 soles para giros gratis en casino.

No obstante, deberás gastar 20 soles en un plazo máximo de 7 días. Asimismo, si lo usas en apuestas deportivas, debes gastarlos en una sola apuesta.

Apuesta Total duplica tu primera recarga

Además de los 20 soles que ganarás por registrarte, tras obtener el bono de bienvenida la casa duplicará tu primera recarga. Cabe destacar que, para que funcione, deberás recargar un mínimo 40 soles o un máximo 400. Además, el rollover será de 7, por lo que tendrás que apostar al menos 7 veces para retirar.

Otras promociones

Por supuesto, las de bienvenida no son las únicas promociones que Apuesta Total trae para sus clientes. Existen otras promociones emocionantes que enganchan, logrando que los usuarios no quieran abandonar el casino online. Por ejemplo, están:

Los bonos por fidelidad.

Las bonificaciones del 50% los días lunes. Los montos son entre 40 y 500 soles.

También están los torneos femeninos, Julio Patrio, UEFA, Liga Peruana, Eurocopa entre otros, y esto solo contando el área deportiva. En el caso del casino, los bonos y promociones son diferentes pero igualmente efectivas.

¿Qué sucede con el Triplete y el PSG?

El que sabe de deportes sabe del triplete; para el que no, en pocas palabras, se trata de una triple corona. Es decir, si un jugador logra ganar tres títulos seguidos de la misma temporada, definitivamente, se trata de un triplete.

En el caso del Paris Saint Germain, algunos de sus jugadores ya se han llevado el mérito. ¿Podrá el equipo coronarse como el mejor? Por ejemplo, el pasado mayo, Kylian Mbappé firmó un triplete en el día en el que se anunció su renovación hasta 2025.

Sin embargo, los juegos aún no acaban. Puede que una Liga llegue a su fin, sin embargo, otra nueva comienza. Entonces, ¿podrá el Paris Saint Germain volver a coronarse? Tanto si crees que sí como que no, puedes dejar tu decisión en una de las casas de apuestas online.

¿Cómo se apuesta un triplete en Apuesta Total?

Un triplete en las apuestas puede ser conocido como un tipo de apuesta mixta. En el caso de los tríos, combinadas de tres o tripletes; obviamente está compuesta por una selección de tres partes. Entonces, al realizar la apuesta:

Las cuotas de cada uno de los pronósticos se multiplican entre sí para sacar la cotización de la apuesta triple. Por ejemplo, si las cotizaciones son: 1.90, 1.60 y 1.85, la cuota de la apuesta triple será: 5.62.

Por otra parte, también están las apuestas trixie, las cuales combinan tres eventos que a su vez se desgranan en 4 sub apuestas. Es decir, dos apuestas dobles y una triple.

¿Qué se puede esperar del PSG?

Actualmente, el PSG se ha coronado con grandes victorias, no obstante, aún le queda camino por recorrer. Aun así, muchos creen en el equipo y piensan que el próximo partido (la Supercopa de Francia) podrían ganarlo. ¿Obtendrán el título? Ya veremos.

Además, aquí lo importante no es si ganarán o no, sino saber dónde apostar y cómo hacerlo. En ese aspecto, Apuesta Total es, en definitiva, la mejor opción. Una página segura y con grandes recomendaciones. No lo reflexiones más y sigue el partido del Paris Saint Germain a través de esta casa.