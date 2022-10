Puyol: “Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención”

El ex defensor de la selección de España y leyenda del Barcelona, Carles Puyol, pidió disculpas a la comunidad LGTB mediante sus redes sociales tras su respuesta a un mensaje de Iker Casillas

Mientras que Iker Casillas aseguraba “ser gay”, Carles Puyol le respondía diciendo que “ya era hora de contar lo nuestro”. De inmediato, no faltaron las críticas de los usuarios por considerar estas palabras como una broma de mal gusto contra la comunidad LGTB.

Pocas horas después de lo ocurrido, Iker Casillas eliminó el mensaje y aseguró que había sido víctima de algún hacker que ingresó a su perfil. “Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB”, escribió, disculpándose por la publicación.

Sin embargo, las críticas no paraban, por lo que era cuestión de tiempo para que Puyol también se manifestara. El ex capitán del Barcelona pidió disculpas, pero no dijo que había sufrido un hackeo de su cuenta oficial, sino que todo se había tratado de una broma de mal gusto.

“Me he equivocado. Perdón por una broma torpe sin ninguna mala intención y absolutamente fuera de lugar. Entiendo que puede haber herido sensibilidades. Todo mi respeto y apoyo a la comunidad LGTBIQA+”, expresó el delantero retirado de 44 años de edad.