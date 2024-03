¿Qué sucede con Gonzalo Aguirre en Sporting Cristal?

Sporting Cristal no ha tomado en cuenta a Gonzalo Aguirre en o que va del año y todo indica a que su futuro estaría lejos de la contienda celeste.

El mediocampista Gonzalo Aguirre, quien fue considerado en algunas ocasiones por la selección peruana, ha sido excluido sorpresivamente de las convocatorias del equipo Sporting Cristal en la Liga 1. A pesar de su buen desempeño en 2022 bajo la dirección de Tiago Nunes, no ha sido considerado por el actual DT, Enderson Moreira.

Aguirre, quien participó en la pretemporada y estuvo en el banco de suplentes en el duelo de la ‘Tarde Celeste’, no ha sido convocado desde entonces, a pesar de estar físicamente apto.

Según el periodista Paul Pérez, el jugador no llegó a un acuerdo para renovar su contrato previo a su participación en el Preolímpico Sub 23 en Venezuela. Esto llevó a la directiva a ‘congelarlo’ y buscar resolver su vínculo, que finaliza en tres meses.

“Sobre la situación de Gonzalo Aguirre y Sporting Cristal. El volante no aceptó las condiciones del nuevo contrato ofrecido ante del Preolímpico, tras ello, no volvió a jugar más. Averigüe y no está lesionado, tampoco es decisión técnica o algo extradeportivo.”, twitteó el comunicador.

La ausencia de Aguirre en las convocatorias se produce a pesar de la necesidad de variantes en el mediocampo de Sporting Cristal, especialmente con las ausencias de jugadores como Yoshimar Yotún y Leandro Sosa. Aunque Moreira lo considera, la decisión de no registrar minutos parece ser una cuestión dirigencial debido a desacuerdos contractuales.

Desde su llegada en julio de 2023, Aguirre ha disputado solo cinco partidos con el equipo ‘celeste’, sin marcar goles ni asistencias. A pesar de su potencial, actualmente se encuentra entrenando sin ser considerado en ninguna convocatoria oficial.