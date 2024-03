Luis Urruti quiere selección

Luis Urruti, flamante refuerzo de Deportivo Garcilaso, expresó su deseo por vestir la camiseta de la Selección Peruana.

El exjugador de Universitario, Luis Urruti, quien fue clave en el título nacional del equipo en 2023, sorprendió al firmar con Deportivo Garcilaso. Reveló que tuvo una oferta de Arabia Saudita pudo cambiar su vida, pero se cayó a falta de un día.

Urruti compartió su experiencia con L1 Max, explicando la oferta que recibió: “Tuve una oferta concreta de Arabia. Me llama mi representante, me dice ‘Tito dos días, máximo tres, estás viajando a Arabia’, me manda la oferta concreta, con mi señora armamos las valijas, ya estamos pronto para viajar y el día antes, en la noche, se cae. Fue un golpe duro porque me cambiaba la vida”.

Decidió fichar por Deportivo Garcilaso con el objetivo de cumplir el requisito de cinco años de residencia en Perú para ser elegible para la selección nacional. Urruti destacó la influencia de Jorge Fossati en su decisión, compartiendo su cercana relación: “Estoy agradecido con él. Me llamó para decirme que vendrán cosas mejores, que no me preocupara”.

El delantero, emocionado por la posibilidad de jugar por Perú, expresó su determinación: “Justamente otra de las cosas que me motivó venir porque tenía que cumplir cinco años para ser convocado a la selección. Si no volvía, ese tema de la selección lo iba a perder”.

Su debut con Deportivo Garcilaso está programado para el 28 de marzo contra Comerciantes Unidos. Respecto a su salida de Universitario, Urruti expresó gratitud hacia el club y la hinchada, asegurando que no hubo problemas con Jorge Fossati. En cuanto a su nueva etapa con Garcilaso, espera hacer un buen papel en la Copa Sudamericana y en la Liga 1.