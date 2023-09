¿Quién ganará la Copa Mundial de Rugby 2023? según los científicos

El momento que los fanáticos del rugby estaban esperando finalmente ya casi está aquí, con la Copa Mundial de Rugby 2023 programada para comenzar este viernes.

El torneo se celebrará en Francia este año y verá a 20 países competir en 48 partidos.

Si bien Sudáfrica se llevó a casa el trofeo del Mundial de 2019, la pregunta clave sigue siendo: ¿quién ganará este año?

Para predecir la respuesta, Niven Winchester, profesor de Economía de la Universidad Tecnológica de Aukland, contó con la ayuda de un algoritmo que utiliza 10.000 simulaciones para clasificar a los contendientes.

Sus resultados sugieren que Nueva Zelanda superará a Sudáfrica en el puesto, mientras que Inglaterra sólo tiene un 2,3 por ciento de posibilidades de ganar el torneo.

El algoritmo del profesor Winchester se probó bien y se llama Rugby Vision.

El modelo Rugby Vision utiliza tres componentes clave: un sistema de clasificación para equipos internacionales; estimación de los resultados esperados para cada partido del Mundial utilizando esas calificaciones; y 10.000 simulaciones del torneo para tener en cuenta la incertidumbre sobre los resultados esperados.

Actualmente, la clasificación mundial oficial sitúa a Irlanda a la cabeza, seguida de Sudáfrica, Francia y Nueva Zelanda.

Sin embargo, el algoritmo del profesor Winchester, que se basa en un sistema personalizado de “intercambio de puntos” que considera los resultados de juegos anteriores y la ventaja de jugar en casa, tiene clasificaciones ligeramente diferentes.

“Nueva Zelanda es el equipo mejor clasificado, seguido de Sudáfrica, Irlanda y Francia”, afirmó.

