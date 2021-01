Quijada no sigue

La administración le comunicó que no está en los planes.

Finalmente Rubert Quijada no continuará en Alianza la próxima temporada. Luego de muchas conversaciones y negociaciones en las cuales ofreció bajarse el sueldo, la administración le comunicó que igual no se le renovará el préstamo. Según informó RPP, el motivo no es económico, sino que corresponde al gusto del técnico Carlos Bustos, quien espera fichar a otro defensa extranjero que ocupe su lugar. De esta forma el central venezolano deberá regresar a Caracas, club dueño de su pase. Además se informó que no se contratará a Pablo Míguez, pero si se harán los intentos por Salomón Libman y José Carlos Fernández.