Quina tras el triunfo en Piura: “El gol que le anulamos a Alex fue legítimo”

Nelinho Quina, defensa de Universitario, destacó el gran momento que atraviesa Alex Valera, quien anotó el gol agónico para el triunfo crema en Piura ante Atlético Grau. El cuadro crema sacó un triunfazo de visitante que lo mete en la pelea por el Torneo Apertura de la Liga 1.

Quina expresó lo siguiente: “Alex está pasando por un gran momento, se encuentra muy bien. Esto sirve para el equipo, si es Valera que hace el gol yo voy a estar feliz por él, pues se acerca un momento importante para la selección y esto lo ayuda mucho”.

Además, señaló que: “El gol que le anulamos a Alex fue legítimo, lo pude ver después, pero los árbitros son seres humanos que cometen errores al igual que nosotros, lo importante es que se consiguió ganar”.

VALERA VOLVIÓ A SALVAR A UNIVERSITARIO:

En ese sentido, Alex Valera acotó sobre el triunfo de la U: “El triunfo nos ayuda anímicamente, hemos estado unidos, a pesar del resultado que no nos salió, sin mucha presión”.

Por último reveló lo siguiente: “No me sentí adelantado, he visto el video y hay dos jugadores detrás del arquero y no creo que esté mala posición”.

EL CICLO DE QUINA EN LA U:

Nelinho Quina lleva 11 partidos jugados con la camiseta crema en el 2022, cuatro goles marcados en el año y 972 minutos disputados.