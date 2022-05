Xavi: “Al final nos complicamos nosotros mismos”

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dejó en claro que el objetivo principal del cuadro culé es clasificar a la próxima edición de la Champions League

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, dejó en claro que el objetivo principal del cuadro culé es clasificar a la próxima edición de la Champions League. El cuadro de Pedri y compañía se quedó con un triunfo importante en su estadio y está a un paso de meterse en la máxima competición europea.

Xavi expresó lo siguiente: “Creo que hemos estado bien, hemos jugado bien, no excelente. Veníamos de un bache, sobre todo en casa, y era importante ganar y reencontrarnos con sensaciones. Nos da más tranquilidad. Nos hemos reencontrado un poco y ha sido vital para la Champions el año que viene”.

Además, señaló que: “Hay una liga de 5 equipos ahora y ha de ser para nosotros, el título ya lo han ganado el Real Madrid. Le felicito, creo que son justos ganadores porque con 38 jornadas no puedes engañar. Entrar en Champions y ser segundos”.

BARCELONA A UN PASO DE LA CHAMPIONS

En ese sentido, defendió: “Tendríamos que haber ganado holgadamente, pero al final nos complicamos nosotros mismos. Había que evitar córners, faltas innecesarias, no perder balones en construcciones… y en el gol 2×1. Pasas 10 minutos a ver qué pasa. Hemos de ser más maduros en muchos momentos de juego, pero me voy satisfecho”.

Por último reveló lo siguiente: “Ha jugado porque entrena muy bien. Igual otro hubiese bajado los brazos, pero él no. Ha hecho un gran partido. Queremos este tipo de jugador. En algunos momentos, igual he sido injusto porque no tuvo tantos minutos. Ha tenido una semana de entrenamientos fantástica y, si rinde así, ha de jugar”

EN BUSCA DE UNA BOLETO PARA LA CHAMPIONS

Ahora el Barcelona visitará al Real Betis en busca de sellar su pase a la próxima edición de la Champions League.