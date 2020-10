Quintero no se va a Panamá

Panameños aceptaron su pedido porque teme contraer el virus.

Un poco de tranquilidad en medio de muchas bajas por lesiones. El técnico de Universitario, Ángel Comizzo, puede respirar tranquilo porque Alberto Quintero no se irá con la selección de Panamá para jugar el amistoso contra Japón.

Resulta que, ‘Chiquitín’ solicitó a la misma Federación no participar en este amistoso, porque no podía viajar por el tema del COVID-19, y se debía quedar en Lima. Desde Panamá respondieron y aceptaron el pedido del jugador y no se irá. Es decir, estará presente para poder alcanzar ese objetivo que tiene el equipo crema, pues buscan ser ganadores del Clausura y consagrarse campeones nacionales sin jugar una final.

Cabe indicar que, es la segunda vez que Quintero hace lo mismo con la selección de su país, pues en la fecha anterior FIFA también pidió no ser llamado. Ahora, qué pensará su entrenador Thomas Christiansen y sus compañeros.

No cabe duda, el amor del hábil jugador por la ‘U’ es a prueba de todo. El más contento es el hincha porque hay bajas como las de Alonso y Dos Santos, y perder a alguien como Quintero sería más doloroso.