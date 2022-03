Quispe: “Quiero quedarme en la ‘U’, es mi primera opción”

Piero Quispe, volante de Universitario y una de las revelaciones de la Liga 1, confesó cómo vive su momento con los cremas y reveló detalles de su futuro

Quispe dijo lo siguiente: “Tomo con calma este momento, siento que debo mejorar más. Siempre hay algo más por aprender. Ningún jugador es perfecto. Debo mejorar mi condición física, lo tengo presente. Además, voy a tomar proteínas, haré más gimnasio”.

Por otra parte, manifestó que: “Me siento muy cómodo con Hernán. A veces me metía al centro para jugar, pero todo bien, incluso como extremo. Juego con quien determine el profesor (Álvaro Gutiérrez). Él es quien decide”.

Además, agregó que: “Es totalmente falso que Alianza me quiera contratar. Yo quiero quedarme siempre en la ‘U’, es mi primera opción. Desde que jugaba en la Academia Héctor Chumpitaz, los rivales me patean, pero siempre he seguido adelante. Me da más ánimos jugar”.

Por último, reveló que: “Es una emoción muy grande tenerlo con nosotros, no solo para mí, sino para todos. Estar a su lado, es felicidad. Hablo bastante con don Héctor. Me aconseja mucho.