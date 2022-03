Quispe: “Sueño con jugar con Cueva en la selección”

Piero Quispe, volante de Universitario, confesó cómo vive su momento con los cremas y reveló que quiere llegar a la Selección para jugar al lado de Cueva

Piero Quispe, volante de Universitario, confesó cómo vive su momento con los cremas y reveló que quiere llegar a la Selección para jugar al lado de Cueva. El joven futbolista de 20 años es el mejor jugador de los cremas en el torneo hasta el momento.

Quispe dijo lo siguiente: “Mi sueño es jugar en la Selección Peruana. Lo que Dios quiera, en su momento, pero lo tomo con calma. Primero debo trabajar bien en mi club, Universitario, y seguir creciendo. Mi sueño es jugar a su lado en la selección, y seguiré trabajando duro para alcanzarlo”.

Por otra parte, manifestó que: “Me siento muy cómodo con Hernán. A veces me metía al centro para jugar, pero todo bien, incluso como extremo. Juego con quien determine el profesor (Álvaro Gutiérrez). Él es quien decide”.

LA U QUIERE LA 27:

Además, agregó que: “Es totalmente falso que Alianza me quiera contratar. Yo quiero quedarme siempre en la ‘U’, es mi primera opción. Desde que jugaba en la Academia Héctor Chumpitaz, los rivales me patean, pero siempre he seguido adelante. Me da más ánimos jugar”.

Por último, reveló que: “Estoy enfocado en mi crecimiento muscular. Tengo que mejorar mi contextura física, lo tengo presente. Además, voy a tomar proteínas, haré más gimnasio. También voy a estudiar inglés, que es importante”.