Rafael Nadal: “Cuando Messi hizo el tercer gol contra Francia, los ojos se me llenaron de lágrimas”

Rafael Nadal es hincha confeso del Real Madrid, sin embargo, el logro alcanzado por Lionel Messi fue celebrado por el tenista español, quien confesó como vivió los últimos minutos de la final de Qatar 2022.

“Cuando Messi hizo el tercer gol contra Francia, los ojos se me llenaron de lágrimas. Que alguien tan grande culmine su carrera de esta manera me pareció justo y me emocioné. Que él levantara la Copa del Mundo me hizo feliz”, sostuvo para AS.

Hace unos días, el tenista hispano confirmó que el argentino Gustavo Marcaccio, se une a su equipo de trabajo en un mes especial para él, pues alcanzó las 900 semanas en el Top 10.