Vieira: “Algunas de las fotos que vi del portero argentino restan un poco de brillo a lo que Argentina logró”

Patrick Vieira, ex jugador francés, se refirió a la controversia que Emiliano Martínez causó al celebrar polémicamente el campeonato de Argentina

El campeón del mundo en 1998, Patrick Vieira, señaló que el arquero Emiliano Martínez tomó algunas “decisiones estúpidas” y elogió la pasión del aficionado argentino al ganar el Mundial de Qatar 2022.

“Algunas de las fotos que vi del portero argentino restan un poco de brillo a lo que Argentina logró en el Mundial. No creo que necesitaran esto. A veces no se pueden controlar las decisiones emocionales”, señaló el ex jugador francés, quien añadió sobre los polémicos festejos en contra de Mbappé, que fue “una decisión estúpida”.

Sin embargo, el entrenador del Crystal Palace, reconoció la pasión de la hinchada ‘albiceleste’: “Quiero tener una foto de la afición argentina con la pasión y el cariño que mostraron durante esos partidos. Por supuesto, ganaron la Copa del Mundo, pero en las gradas también fueron los mejores”.

Por último, el ex centrocampista francés se mostró en contra del racismo y las polémicas: “Quiero tener eso en mente y no pensar en esos estúpidos fanáticos que pusieron un poco de oscuridad encima de lo que Argentina logró dentro y fuera del campo”.