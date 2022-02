Rafael Nadal: “No me gusta la palabra fracaso, eso es no intentarlo”

Rafael Nadal, tenista español, habló sobre sus errores en este deporte y resaltó que no le gusta el fracaso

Rafael Nadal, tenista español, habló sobre sus errores en este deporte y resaltó que no le gusta el fracaso. El tenista de 35 años de edad también mencionó que tampoco le gusta la perfección ya que siempre va haber un error en la vida.

“Convivir con la imperfección de las cosas” para aceptar mejor los errores y los aciertos y defendió que “nunca es un fracaso cuando uno se esfuerza en conseguir un objetivo”, asegura el español.

Cuando un objetivo no puede cumplirse: “No es un fracaso. No me gusta la palabra fracaso, eso es no intentarlo”, subrayó.

Tampoco le gusta la perfección, ya que nadie es perfecto en está vida: “Que la perfección dé un rendimiento mejor. Hay intangibles que uno también necesita para alcanzar la tranquilidad y la felicidad para competir y afrontar lo que toque”.

Mando un mensaje a los deportistas en general y resaltó que tiene mañanas que no le gusta trabajar por el cansancio: “Los deportistas, antes que nada, somos personas normales y corrientes. Hay mañanas en las que cuesta más ir a trabajar”.

Asegura tener bastante humildad ante todo, no le gusta la soberbia: “Es importante tener la humildad interna real para aceptar que las cosas no siempre van a ir bien. A partir de ahí uno tolera mejor los momentos malos y encara mejor el futuro”.

Finalizó comentando que no es una persona bastante obsesiva en general, ya sea el tenis o su vida normal: “No he sido una persona obsesiva en el cuidado general ni en nada. En lo único en lo que he sido muy constante ha sido en la intensidad en el trabajo. Cuando estoy entrenando, normalmente me esfuerzo al máximo”.