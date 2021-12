Rafael Nadal regresa a las canchas

Rafael Nadal reaparece en el torneo de exhibición Mubadala de Abu Dhabi tras estar 4 meses sin jugar. El tenista aseguró que ya se siente bien físicamente.

Luego de tanta espera, Rafael Nadal vuelve a las canchas para competir en Abu Dabi este viernes, tras estar fuera del circuito desde hace 4 meses. El tenista español sufrió una lesión en su pie izquierdo. En conferencia de presa, ‘Rafa’ declaró que ya se recuperó de sus dolencias físicas.

“Estoy muy feliz de estar de regreso. No se trata de dolor. Tuve dolor muchas veces durante mi carrera, casi todo el tiempo. Se trata más de tener la oportunidad de poder manejar el dolor para competir bien”, señaló.

“Ha sido un periodo muy duro para mí, sinceramente, así que estar aquí es una gran noticia para mí. Confío en que mi pie esté cada vez mejor para poder estar al nivel que quiero estar”, agregó.

Nadal aseguró que se siente mejor físicamente y se encuentra en las mejores condiciones para competir.

“Me siento mejor. Si no fuera así, no estaría aquí. Sé que el regreso no será fácil, y mis únicas expectativas consisten en estar aquí, volver a jugar frente a una gran concurrencia, competir otra vez con grandes jugadores y disfrutar”, indicó.