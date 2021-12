Yordy Reyna es nuevo jugador del Charlotte FC

Yordy Reyna continuará en la MLS, ya que se convirtió en nuevo refuerzo del Charlotte FC. El peruano dejó el club del DC United.

El atacante peruano, llegó en septiembre del 2020 a DC United. Yordy Reyna comenzó su camino en el club de Washington, el cual tiene como a uno de sus jugadores principales a Edison Flores, con la esperanza de acumular minutos, algo que no tuvo en su última temporada en el Vancouver Whitecaps. No obstante, a causa de las lesiones no pudo continuar.

Después de dos años, de altibajos, el ex jugador de Alianza Lima decidió dar un paso al costado para despedirse de Washington. Además, en noviembre, el club no pudo llegar a los Play-Offs y tomó la decisión de realizar cambios en el plantel. Es así como el peruano tuvo que irse, pese a que tenía un contrato de más de un año.

De este modo, la noticia generó una serie de especulaciones con respecto a Yordy Reyna. Asimismo, más de uno creó el rumor con el posible a la Liga 1 para defender al cuadro íntimo. Pero, esto quedó de lado tras ser anunciado de manera oficial con Charlotte FC.

La institución estadounidense se encargó de hacer el público el fichaje en sus canales oficiales, destacando el nivel del atacante. “El internacional peruano de 28 años ha pasado las últimas seis temporadas en la Major League Soccer, entre Vancouver Whitecaps y DC United. Reyna ha disputado 100 partidos de temporada regular, en los que ha sumado 24 goles y 19 asistencias”, se vio en la información.

“Antes de jugar en la MLS, Reyna pasó por la academia de Alianza Lima, donde tuvo 22 apariciones en la máxima categoría peruana. Su juego allí, y con la selección peruana sub-20, llamó la atención de Red Bull Salzburg, que lo fichó en 2013. Reyna jugó 41 veces en la Bundesliga austriaca entre el RB Salzburg y una cesión en el SV Grödig, totalizando 14 goles y 8 asistencias. También pasó un tiempo cedido con RB Leipzig, cuando el club estaba en 2. Bundesliga”, agregó Charlotte FC.

Cabe mencionar que en las siguientes semanas, la ‘Magia’ tendrá que ponerse bajo la dirección de Miguel Ángel Ramírez, quien es conocido por su estilo ofensivo que impone en sus equipos. Del mismo, el peruano será clave para el equipo del DT con miras a la temporada 2022 en la MLS.