Rafael Nadal: “Ya pasó la época de luchar por el número 1 del mundo”

No va por eso. Rafael Nadal, tenista de élite español, manifestó que ya no pelea por ser el número 1 del mundo, posición que actualmente ostenta Novak Djokovic. Rafa es un ejemplo de superación en el mundo del deporte. Ganó el Open de Australia 2022 tras levantar un marcador adverso.

Nadal comentó lo siguiente sobre el ranking mundial: “a época de luchar por el numero 1 pasó para mí. Los problemas físicos me privaron de acabar alguna vez más de número 1. Mis objetivos son otros y no lo voy a perseguir porque sería un error perseguirlo. Hay muchos jóvenes que están preparados para jugar todos los eventos que necesiten para pelear por ello. Yo tengo que seleccionar más y no voy a hacer un calendario diferente para buscar más puntos”.

Además, se refirió a su presente participación en el ATP 500 de Acapulco: “Estoy aquí porque me apetece y porque puedo. A mí me gusta competir, hace muchos años que juego bastante poco. Esta es la realidad. Si reduzco más el calendario, dejó de ser tenista. Nos dedicamos a jugar a tenis y jugamos donde nos gusta. En Acapulco he tenido históricamente buenas sensaciones. Mi ilusión era estar aquí si mi cuerpo se recuperaba bien de Australia”.

NADAL ES UN GRAN CAMPEÓN:

Por último, destacó el cambio generacional en el mundo del tenis: “Novak tiene 34 años, yo 36, Roger 40, el reloj nunca se detiene. Es el círculo de la vida y es normal que los jóvenes vengan y suban en el ranking más alto que nosotros. No podemos permitirnos el calendario completo al 100% y son muy buenos”.