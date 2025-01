Raúl Ruidíaz: “Yo nunca ilusioné al hincha”

Raúl Ruidíaz brindó detalles del acercamiento que tuvo de volver a Universitario

Una temporada más sonó el nombre de Raúl Ruidíaz en Ate, pero nuevamente terminó con el mismo resultado. El delantero peruano brindó detalles del acercamiento que tuvo con Universitario para su regreso y aseguró su respeto hacia el hincha, resaltando su agradecimiento por los buenos deseos y cariño recibidos.

Raúl Ruidíaz reveló haber estado muy cerca de volver al equipo de Ate a finales del 2024, pero por la falta de comunicación, no se pudo hacer realidad: «Hubo un acercamiento, una negociación en diciembre, donde yo dejé pasar dos opciones fijas en la MLS por agarrar esta opción, pero no llegamos a un acuerdo«.

El delantero de 34 años también explicó la decisión que tomó Seattle en no dejarlo ir: «El año del centenario yo pedí mi renuncia a Seattle, que no se dio. Tenía todo de palabra (con Universitario), ya teníamos un acuerdo, pero el club no me dejó, hablé hasta con Fabián Bustos, pero el club no me dejó salir porque quería que acabara mi contrato y salir bien«.

Luego brindó detalles de una negociación a inicios de la temporada 2025: «En quincena hubo una negociación, si hace tres meses hubo un número, pasaron tres meses, te vas abajo, es parte de una negociación ir al punto medio y o buscar. El equipo que te quiere siempre va a buscar la manera«.

Finalmente, añadió: «Recibo bastantes mensajes pidiéndome que firme. Yo nunca ilusioné al hincha, siempre actué de la misma forma. Yo siempre voy a ser hincha de la ‘U’, agradezco los mensajes que me mandan, mi carrera surgió a partir que debuté en la ‘U’, la gente me quiere muchísimo y yo también, los extraño, esa pasión. Siempre voy a apoyar a la ‘U’«.