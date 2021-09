Raziel García: “Me siento preparado para ser titular”

Raziel García, jugador de Cienciano, habló sobre los partidos de la próxima fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas.

A solo nueve días del arranque de una nueva fecha triple de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022. Raziel García, seleccionado nacional, se refirió a los encuentros ante Chile, Bolivia y Argentina.

El jugador de Cienciano reveló que se siente listo y motivado para esta fecha triple: “Estoy más que feliz y motivado para esta fecha triple. Uno tiene que estar siempre preparado, trato de estar listo por si me toca estar. Si el profesor me dice que vaya de titular sí me siento preparado. Estoy en buen nivel en mi club, vengo a seguir mejorando e ir sumando”.

El mediocampista de 27 años habló sobre compartir campo con Farfán y Guerrero: “Entrenar con Jefferson Farfán es una motivación extra por toda su experiencia y jerarquía. Va a ser bueno para entenderme con él, no hemos entrenado muchas veces juntos pero espero sacar el máximo provecho. Siempre quise compartir con Jefferson, con Guerrero, que son los jugadores con los que he crecido viendo a la selección, es un honor para mí”, declaró en RPP Deportes.

Por último, el ex jugador de la U. César Vallejo mencionó lo que serán los partidos ante Chile y Bolivia: “Yo creo que los tres puntos con Chile van a ser vitales para seguir pensando en el Mundial, luego jugar en La Paz va a ser difícil pero podríamos sacar tres puntos más. Creo que todos estamos en igualdad de condiciones para estar ante Bolivia, han pasado muchos meses que no juego en altura, pero los entrenamientos van a ser específicos para que no nos cueste mucho”, finalizó.