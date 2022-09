Real Madrid goleó 4-1 al Mallorca por la fecha 5 de la Liga Española

Real Madrid venció 4-1 al Mallorca por la jornada 5 de la Liga Española y es puntero del campeonato

Semana perfecta en tienda madridista. Real Madrid sigue invicto en el campeonato español y logró vencer y gustar tras golear 4-1 a un humilde Mallorca. El cuadro dirigido por Carlos Ancelotti viene mostrando un buen nivel en el ámbito nacional como internacional. Los goles vinieron por Vinicius, Valverde, Rodrygo y Rudigo.

El director técnico del Real Madrid, Carlos Ancelotti, declaro luego del partido sobre el astro brasileño. “Es un jugador especial. Por cómo juega a veces puede pasar que el rival se enfade. Hay que entender que siempre intenta regatear, tanto si su equipo gana como si va perdiendo. A veces intento que el rival se enfade un poco más de lo normal, pero son cosas que pasan en el fútbol. Con experiencia irá aprendiendo poco a poco”.

En la misma línea, “La realidad es que quería hacer los dos cambios. Estábamos preparando si no metíamos el 2-1 meter a Mariano y a Asensio. Se ha lesionado Lucas y sólo teníamos una ventana, y no pensé en hacer ese cambio. Si está enfadado, estoy de acuerdo con él. Es normal, significa que quiere jugar, sentirse importante. En este periodo ha sido el jugador más afectado de la plantilla y lo tengo en cuenta. Estoy totalmente de acuerdo con su enfado, no pasa nada”, añadió Ancelotti.

Lo que se le viene al Real Madrid es el partido de Champions League por la jornada 2 cuando reciba de local al Leipzing de Alemania este miércoles 14 de septiembre a las 02:30 p.m. (hora peruana), mientras el domingo 18 de septiembre tendrá el clásico madridista por la fecha 6 de la Liga Española cuando se enfrente al Atlético de Madrid. El equipo de Ancelotti tendrá fuertes partidos.

Redactor: Diego Pecho