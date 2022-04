Real Madrid se corona campeón de Laliga Santander

El cuadro blanco ganó en el estadio Santiago Bernabéu y alzó LaLiga por trigésimo quinta vez en su historia.

Real Madrid se proclama campeón de LaLiga Santander de España tras superar 4-0 a Espanyol. Con doblete de Rodrygo y anotaciones de Marco Asensio y Karim Benzema.

Con este resultado, el equipo merengue llegó a 81 puntos y a falta de cuatro jornadas, consiguió su título 35 en la liga española, en la que supera y por mucho al FC Barcelona que se quedó relegado con 26.

“Una alegría inmensa. Hemos ganado lo antes posible y eso es trabajo de todos. Muy contento y a seguir sumando. Es fruto de trabajo, alegría, sacrificio y muchas cosas. Celebrarlo con la afición es lo mejor. Antes no pudimos pero hoy sí. La fiesta es de ellos.”

Comentó Marcelo, capitán del conjunto blanco.

Carlo Ancelotti no pudo ocultar su alegría. “Mucha emoción. Hemos cumplido un reto. La temporada ha sido espectacular. Mucha regularidad. Consistentes. Tengo que agradecer a los jugadores su trabajo y su actitud. Hoy hay que celebrar, no hablar. Significa que lo he hecho bastante bien. Estoy orgulloso. Quiero seguir ganando títulos con el Real Madrid.”

Ahora, habrá fiesta en Cibeles para después estar enfocados en el partido de vuelta ante el Manchester City para lograr llegar a la gran final de la Champions League. “Os vemos el miércoles. Se lo digo a la afición, el miércoles necesitamos este ambiente”. concluyó Ancelotti.