Xavi: “Tengo un equipo ganador y es la realidad”

El entrenador motiva a la plantilla y recuerda que solo los mejores entran en Champions.

El técnico del FC Barcelona, Xavi Hernández, motiva y respalda a sus jugadores a pesar de no pelear por nada esta temporada.

“La verdad es que desde que llegué en noviembre son todo finales. Hemos perdido dos oportunidades de oro. Es un momento de dar un paso adelante. Hay que hacer más equipo que nunca y sacar la personalidad. No es por mala actitud. Es por situaciones que nos han pesado. Hay que mejorar. Es momento de sacarlo adelante y sacar la personalidad. Tengo un equipo ganador y esa es la realidad”.

Declaró Xavi.

Por otro lado, aprovechó para hablar de la clasificación a la Champions y los ‘métodos’ que usa para mantener motivados a los jugadores. “Veo a los jugadores motivados. Hay que poner retos. Van a entrar en Champions los que tengan más deseo. Este es un club hecho para ganar títulos. Hay que tener fe para conseguir el mínimo objetivo. No puedo explicar todo. Los retos son motivacionales, sí. Por ejemplo, marcar en los primeros 20′ se ganan algo extra. No encajar, algo más. No sé, imaginad. A veces hay que ir tocando teclas. Yo también he sido futbolista. Una barbacoa, pagas una cena… Que el entrenador toque el bolsillo también motiva al jugador”.