Regalado: “Siento mucho lo que le pasó al hincha de Universitario, le mando el pésame a la familia”

Ítalo Regalado, delantero de Ayacucho FC, no fue ajeno al hecho que enlutó al fútbol peruano. Un hincha de Universitario perdió la vida en el Estadio Monumental. A pesar de los esfuerzos de los médicos de la U y Sport Huancayo, el joven falleció en el recinto deportivo de su amado club.

Regalado mostró su pesar por lo sucedido con Álvaro Zevallos, quien falleció en el estadio Monumental. “Siento mucho lo que le pasó al hincha de la ‘U’ y le mando el pésame a la familia. Recuerdo lo que pasé en Huancayo. No soy de hacer tiempo, pero vi todo negro y me desvanecí. Luego reaccioné cuando empecé a oler alcohol y gracias a Dios no pasó a mayores. Es bueno que estén los médicos y las ambulancias allí porque uno no sabe qué nos puede pasar”.

Cabe destacar que los Zorros jugarán ante Alianza Lima mañana a las 3:30 p.m. De ganar saldrán de la zona de revalidación y tendrán un pié y medio en la Liga 1 del próximo año. Por su parte, Alianza tiene una gran posibilidad en sus manos. Dependerá de sus últimos dos cotejos saber cuál será la instancia que afronte el cuadro blanquiazul en los play offs.

Acerca de cómo afrontarán el duelo, el delantero nacional indicó: “Ellos se juegan la vida también por el título y han demostrado que saben jugar de forma inteligente en altura, cómo le ganaron a Cienciano en Cusco, así que planteamos bien las cosas para ser también intensos en los momentos indicados”.

ALINEACIONES DEL GRAU VS. MELGAR:

Atlético Grau (2): Fernández; Gaona (45′ Caballero), Cavagna (45′ Salinas), Franco, Cavero (63′ Rodas); Chirinos (56′ Villamarín), Tejada, López, Sandoval, De La Cruz; Márquez. DT: Álvarez.

FBC Melgar (1): Cáceda; Ramos, Galeano, Deneumostier, Reyna; Orzán, Tandazo, Arias (64′ Iberico), Pérez Guedes 72′ Archimbaud), Bordacahar; Cuesta (64′ Cabrera). DT: Lavallén.