Villamarín: “Algunas decisiones me cortaron las alas, pero Grau me abrió las puertas”

Joao Villamarín, autor del gol del triunfo de Atlético Grau ante Melgar, se refirió a la confianza que recibió en el club piurano tras el triunfo. Los dirigidos por Pablo Lavallén no pudieron mantener la ventaja en Piura y complicaron sus posibilidades. Mientras que los “Norteños” sueñan con la Copa Sudamericana.

“Solo siento una emoción enorme porque fue un semestre de inicio a mitad de año que lastimosamente no me fue como quería. Por ahí algunas decisiones me cortaron las alas pero Atlético Grau me abrió las puertas para tratar de recuperarme y este es el fruto después de tanto trabajo”, dijo a FPF Play tras el partido.

“Para mis compañeros también fue una mitad de año bastante complicada y ahora está la posibilidad de poder lograr el objetivo de clasificar a un torneo internacional y sobre todo peleando la punta, que para algunos era imposible”, agregó el ex Universitario de Deportes.

Por último, le dedicó el triunfo a los hinchas: “Los hinchas nos dieron el empuje para salir del resultado adverso y esto es para ellos”, finalizó.

ALINEACIONES DEL GRAU VS. MELGAR:

Atlético Grau (2): Fernández; Gaona (45′ Caballero), Cavagna (45′ Salinas), Franco, Cavero (63′ Rodas); Chirinos (56′ Villamarín), Tejada, López, Sandoval, De La Cruz; Márquez. DT: Álvarez.

FBC Melgar (1): Cáceda; Ramos, Galeano, Deneumostier, Reyna; Orzán, Tandazo, Arias (64′ Iberico), Pérez Guedes 72′ Archimbaud), Bordacahar; Cuesta (64′ Cabrera). DT: Lavallén.