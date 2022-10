Villamarín: “Esperamos clasificar a la Copa Sudamericana”

Joao Villamarín, delantero de Atlético Grau, se refirió a las chances del cuadro norteño de entrar a la Copa Sudamericana del próximo año

Joao Villamarín, delantero de Atlético Grau, se refirió a las chances del cuadro norteño de entrar a la Copa Sudamericana del próximo año. Los dirigidos por Pablo Lavallén no pudieron mantener la ventaja en Piura y complicaron sus posibilidades. Mientras que los “Norteños” sueñan con meterse a un torneo internacional.

Sobre si les alcanzará para clasificar a la Sudamericana comentó: “Eso esperamos todos, vamos a estar pendientes de todos los resultados. Ahora vamos a disfrutar de este triunfo que ha sido bastante complicado pero que tiene a todo este pueblo unido y eso es gratificante para uno como futbolista”.

Con respecto a su ingreso en el partido ante Melgar cuando el resultado era adverso comentó: “Uno se prepara para cuando le toque, la fecha previa no me tocó por una expulsión. Hoy el ‘profe’ me dio la oportunidad de poder entrar, hoy me dio la confianza de aportar y el resultado se ha dado para alegría de nosotros”.

Por último, le dedicó el triunfo a los hinchas: “Los hinchas nos dieron el empuje para salir del resultado adverso y esto es para ellos”, finalizó.

ALINEACIONES DEL GRAU VS. MELGAR:

Atlético Grau (2): Fernández; Gaona (45′ Caballero), Cavagna (45′ Salinas), Franco, Cavero (63′ Rodas); Chirinos (56′ Villamarín), Tejada, López, Sandoval, De La Cruz; Márquez. DT: Álvarez.

FBC Melgar (1): Cáceda; Ramos, Galeano, Deneumostier, Reyna; Orzán, Tandazo, Arias (64′ Iberico), Pérez Guedes 72′ Archimbaud), Bordacahar; Cuesta (64′ Cabrera). DT: Lavallén.