¡Reimond Manco quiere darle una alegría a todo Huacho!

El habilidoso jugador, Reimond Manco, confía en sus compañeros para lograr el objetivo.

Ante sorpresas de propios y extraños, Reimond Manco fichó el Club Real Independiente que disputa la Copa Perú. El ex jugador del PSV de Países Bajos, será el encargado de mover los hilos del equipo y aunque todavía tendrá que ponerse a punto para encontrar su mejor versión, ya trabaja en ello.

“Desde que llegué el sábado para firmar mi incorporación, me han tratado de la mejor manera. Quiero decir que mi llegada estaba pactada para un día en específico así como otros arreglos que tengo con la directiva. Me incomoda mucho que se especule”, declaró Reimond Manco.

Recordemos que el “Jotita” tuvo un breve paso por Carlos Stein y por ECOSEM de Pasco pero no duro mucho, aduciendo que no se sentía contento con su presente y que al no estar en buen momento, no iba a poder apoyar al club como él quisiera, dando un paso al costado. Es por eso que, la llegada al campeón de la Etapa Departamental de Lima causó mucha sorpresa.

“Ya no pensaba jugar, había terminado mi contrato con Stein, tuve la oportunidad de volver a Ecosem, pero tengo proyectos en Lima, el venir acá fue producto de la insistencia de la directiva y la buena onda con la que me trataron. Lo importante es las ganas y el sacrificio que le ponga, ese esfuerzo de la directiva se valora y me da muchas ganas de defender esta camiseta”, agregó el “Rei”.

En base a todo esto, el habilidoso delantero, recalcó que llegar al objetivo propuesto será tarea de todos. Manco sabe que hay material para lograr el tan ansiado ascenso a la Liga 2 y darle una alegría a todo Huacho que es la meta final pero todo será paso a paso. ¡La meta está trazada!