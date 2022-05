Renato Rojas: “Nuestro objetivo es seguir sumando victorias”

Renato Rojas, defensor de Alianza Lima, habló sobre la Universidad San Martín, próximo rival por la fecha 13 de la Liga 1 Betsson

Renato Rojas, defensor de Alianza Lima, habló sobre la Universidad San Martín, próximo rival por la fecha 13 de la Liga 1 Betsson. El futbolista nacional señaló también su presente futbolístico en el cuadro ‘blanquiazul’.

“Llegamos bien para el encuentro con la San Martín. En el torneo local tenemos una seguidilla de partidos en donde estamos ganando. Eso nos da la confianza para seguir sumando, pelear el Torneo Apertura y meternos en los puestos de arriba”, comenzó el defensor del cuadro Blanquiazul.

El ‘Tato’ Rojas viene jugando seguido como titular en Alianza Lima, sobre dijo: “Me siento bien por venir constantemente jugando. Estar con partidos encima me hace poder confiar mucho más en mí. La confianza que me da el profe (Carlos Bustos) y todos mis compañeros me ayudan a demostrar dentro del campo mis cualidades”.

Finalizó su entrevista señalando que Alianza Lima tiene equipo para ganar los demás partidos restantes: “Nuestro objetivo es seguir sumando victorias, poder colocarnos en una mejor posición en la tabla. Si bien es cierto, no comenzamos bien, pero ahora estamos demostrando que podemos sacar el equipo adelante”, concluyó Renato Rojas.