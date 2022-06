Renato Tapia: “Australia es un rival físico y duro”

Renato Tapia, mediocampista de la Selección Peruana, en conferencia de prensa habló sobre el repechaje donde enfrentará a Australia por un cupo al Mundial Qatar 2022

Renato Tapia, mediocampista de la Selección Peruana, habló sobre el repechaje donde enfrentará a Australia por un cupo al Mundial Qatar 2022. Además el ‘Cabezón’ señaló que Australia es una selección fuerte en lo físico.

“Australia es un rival muy físico, muy duro y lo vimos ayer. Con el transcurrir de los minutos a Emiratos le costó en lo físico. Sin embargo, Australia se mantuvo en pie con muy pocos cambios y muy bien… Tienen muy buenos jugadores, con muchas ganas. Iremos analizando con el tiempo de la mejor manera para contrarrestar sus armas”, dijo Tapia en rueda de prensa.

Asegura que no puede comparar el rendimiento de Australia en Rusia 2018 y este año: “No puedo decir si Australia ha decaído o no porque el partido del Mundial es totalmente distinto, otra sensación. Nosotros queríamos ganar un partido y ellos venían para poder clasificar. Son situaciones distintas”, explicó el volante de la Selección Peruana.

Finalizó su conferencia de prensa señalando que no se sienten favoritos a ganar este duelo que da un cupo a la Copa del Mundo 2022: “Creo que en todas las Eliminatorias no nos hemos sentido favoritos en ninguna fecha. Incluso jugando con los que hoy por hoy no están en el Mundial. Nunca nos hemos sentido favoritos en nada y creo que esa es una virtud nuestra. Desde la humildad construir un camino a la victoria”.