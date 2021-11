Renato Tapia: “Creo que somos buen grupo y está creciendo”

Renato Tapia, jugador del Celta de Vigo, habló su experiencia en la Selección Peruana y también se prepara para regresar a jugar con su club.

Renato Tapia, volante de la Selección Peruana, habló su experiencia en la blanquirroja y también agregó como se prepara para el regreso a jugar con el Celta de Vigo. Afirmó que van ir a buscar la clasificación al Mundial 2022.

“La ilusión nunca se fue. Creo que somos un grupo que ha ido creciendo conforme avanzaron las fechas. Faltan cuatro partidos muy intensos, pero también se pueden sacar buenos resultados. Así que estamos con la ilusión intacta, a tratar de ganar todos los puntos posibles fuera de casa y en casa sacar todos los puntos necesarios para poder clasificar”, aseguro el volante nacional.

La Selección Peruana en sus dos últimos partidos ha sumado seis puntos tras ganar de local a Bolivia y a Venezuela en Caracas. Se ubica ahora en el quinto lugar en la tabla de las Clasificatorias Rumbo a Qatar 2022.

El “capitán del futuro” recordó también como sus compromisos con la blanquirroja y Celta de Vigo le impidieron descansar adecuadamente: “Son problemas que suceden en el camino, la temporada fue muy larga. Tuve menos de una semana entre comillas para recuperarme. No soy el único jugador que se ha lesionado con su selección. Estas fechas triples nos pasaron factura a todos”, expresó el “cabezón”.

Él también está en su cabeza en partido que viene por Liga Santander ante el Alavés, aseguró no sentirse en el puesto del once que enfrentará este sábado 27 de noviembre: “Puedo asegurar que estoy al cien por cien. Me siento muy bien físicamente, por ahí mejor que otros tiempos. Espero que siga así”.

Luego le preguntaron si seguirá en el club español ya que el peruano firmo hasta el 2024: “Para mí es una ilusión continuar, independientemente de si me renuevan el contrato o no. Ha sido poco más de un año, intenso, pero de mucha felicidad. He encontrado mi lugar en el fútbol donde mejor me siento”, finalizó.