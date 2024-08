Renato Tapia: en lista para su debut con el Leganés

Renato Tapia fue inmediatamente convocado para el debut de Leganés en La Liga

EL técnico de Leganés, Borja Jiménez, es consciente lo mucho que puede aportar el nivel futbolístico de Renato Tapia al club Leganés para el debut en La Liga EA Sports, visitando al Osasuna. A pesar de tener un solo entrenamiento con el equipo, a Jiménez no le importó y puso al centrocampista peruano en la lista de convocados.

“Es un jugador a nivel mundial muy contrastado, en España viene de hacer años muy buenos en un perfil muy claro, que queríamos y que necesitábamos. Para nosotros es una suerte poder tenerlo aquí, nos va a aportar, aparte de su veteranía, su jerarquía en el centro del campo“, añadió Jiménez en conferencia de prensa.

Con respecto a su debut, las probabilidades son altas: “Viaja en la convocatoria, posibilidades de participar tiene, sino no viajaría con el equipo. Tiene que ir cogiendo el estado de forma, no sé si lo veremos mañana o no, si el partido demanda de sus características, a partir de ciertos minutos, lo pondremos a jugar seguro.“, fueron las palabras del nuevo técnico de Renato Tapia.

Con apenas dos entrenamientos realizados con el equipo, Renato Tapia está en condiciones de demostrar toda su capacidad futbolística para quedarse dentro del once titular del club español. Es evidente la confianza que tiene por parte de su entrenador, lo que resulta favorable para los objetivos personales de Renato Tapia a nivel de clubes.

La poca continuidad de partidos jugados en el Celta, fue uno de los principales motivos de Renato Tapia para buscar un nuevo club durante casi toda la pretemporada europea. Finalmente, todo hace indicar que Tapia encontrará en el club Leganés una continuidad de partidos jugados.