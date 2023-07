Fin de semana goleador para tres peruanos en el extranjero

Los jugadores nacionales Wilder Cartagena, Yordy Reyna y Kluiverth Aguilar tuvieron participación goleadora con sus equipos del extranjero.

El futbolista peruano que más destacó fue el volante de 28 años, Wilder Cartagena, con el Orlando City de la MLS. El ex Alianza Lima fue el héroe del equipo de la Florida contra el Santos Laguna de Pedro Aquino. Cartagena fue titular, jugó todo el partido y tuvo una gran actuación junto al portero nacional Pedro Gallese. El ‘Pulpo’ también fue titular y aunque le metieron 2 goles, tuvo intervenciones importantes para evitar un resultado peor contra el equipo mexicano.

Corrían los 90+2 y el partido estaba 2-2 entre el Orlando City vs Santos Laguna. Fue entonces cuando apareció milagrosamente Wilder Cartagena. El peruano se sumó al ataque y como delantero centro, esperó el balón en el centro del área. Y con un toque sutil, Cartagena puso el 3-2 que clasificó al Orlando City a la siguiente fase de la Leagues Cup. El próximo rival del club de la Florida será el Inter de Miami de Lionel Messi y Sergio Busquets.

En partido de pretemporada, el Lommel SK del lateral peruano, Kluiverth Aguilar, ganó por goleada al Jong PSV. El defensa nacional sigue sumando minutos en busca de hacerse un lugar en el once titular del Lommel de Países Bajos. El futbolista de 20 años aportó con un gol a los 55 minutos. Su equipo terminó ganando el partido por un contundente 6 a 1. Lamentablemente, el Lommel no compartió videos del encuentro, por lo que no se sabe con exactitud cómo fue el gol.

El delantero peruano de 29 años, Yordy Reyna, sigue destacando en la segunda división del fútbol ruso. El atacante nacional estuvo presente en el empate del Torpedo Moscú vs Chernomorets por la tercera jornada de la First League. El equipo de Reyna estaba perdiendo por 1 a 0 con el gol de Shamil Saaduev. Sin embargo, el goleador peruano puso el empate a los 52 minutos para el Torpedo Moscú.