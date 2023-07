Yordy Reyna marcó un gol en la segunda división de Rusia

El atacante nacional, Yordy Reyna, anotó el primer gol de su equipo en la fecha 2 de la segunda división rusa.

Yordy Reyna fue titular y disputó todo el partido con el Torpedo Moscú por la First League. El atacante de 29 años fue clave para la victoria de su equipo contra el FC Khimki. Reyna jugó atrás del delantero de 40 años, Igor Lebedenko, y fue el único jugador en ataque que no fue sustituido. El ex Alianza Lima marcó su gol en los primeros 6 minutos del encuentro. Gracias a ese gol, el Torpedo Moscú pudo conseguir su segundo triunfo consecutivo.

En el primer tiempo del encuentro, Yordy Reyna marcó la diferencia anotando un gol en los primeros 6 minutos. Con lo que su equipo, el Torpedo Moscú, pudo mantenerse con ventaja hasta el descanso. Ya en la segunda mitad, el joven volante de 23 años, Ilya Berkovski, puso el empate a los 63 minutos. Sin embargo, el Torpedo Moscú pudo reaccionar a tiempo y en los últimos minutos volvió a estar en ventaja. El volante ruso, Vladimir Moskvicheva, fue el autor del segungolgol y puso el marcador final de 2-1 a favor del equipo del peruano.

Con este resultado, el Torpedo Moscú de Yordy Reyna obtiene los 6 puntos en dos partidos. Reyna arrancó bien la temporada y será crucial para que su equipo vuelva a primera división. La próxima semana recibirá al Chernomorets que solo ha podido empatar sus dos encuentros. El partido se jugará el 30 de julio y será importante lograr otra victoria, ya que el Akron Togliatti y el SKA también sumaron 6 unidades.

Alineación del Torpedo Moscú:

Egor Baburin; Roman Yuzepchuk, Nikita Kalugin,Sergey Borodin, Evgeni Shlyakov, Mario Ćurić, Irakliy Manelov, Aleksei Usanov, Yordy Reyna, Artem Samsonov, Igor Lebedenko.

Alineación del FC Khimki:

Anton Mitryushkin; Léo, Zakhar Volkov, Oleg Isaenko, Sergey Varatynov, Khetag Khosonov, Ravil Netfullin, Danil Stepanov, Artem Kulishev, Arshak Koryan, Artem Arkhipov.

