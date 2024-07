Restrepo no pondrá trabas

– Restrepo se refirió sobre la salida de Gabriel Costa de La Victoria

Gabriel Costa, de 34 años, se ha convertido en el centro de atención. Recientemente se confirmó que el futbolista no entra en los planes del cuerpo técnico para el resto del campeonato, lo que ha generado rumores sobre su posible fichaje por Universitario de Deportes. A pesar de esto, el popular ‘Gabi’ se unió a los entrenamientos. Restrepo también se pronunció acerca de la situación del extremo derecho.

El DT declaró que ‘Gabi’ está en negociaciones con la directiva para abordar cualquier asunto relacionado con una posible desvinculación; sin embargo, cualquier decisión será informada oficialmente en su debido momento: “Creo que el tema de Gabriel ya es conocido, no es de ahora. Se conoció bien que está en conversaciones con el club para tratar lo de su salida, pero no es un tema que me compete a mí. Es un tema entre él y la dirección deportiva y de darse alguna situación, se va a comunicar en su momento”, aseveró.

El estratega también aprovechó la oportunidad para abordar la situación de Ángelo Campos, quien sufrió una lesión en la rodilla derecha a mediados de mayo. Al respecto, el técnico expresó que es muy probable que el arquero participe unos minutos en el partido amistoso contra Sport Boys, de esta tarde en el estadio Miguel Grau del Callao.

‘Jeque’ en malas. Pablo Sabbag no entrenó por intoxicación estomacal

Pablo Sabbag se viene preparando para disputar sus primeros partidos con Alianza Lima en la temporada, tras recuperarse de una lesión en el tobillo izquierdo.

Como se recuerda, el delantero se perdió todo el Apertura por cumplir con su proceso de rehabilitación y a días de iniciar el Clausura una mala noticia llega a La Victoria.

Según se pudo conocer, Sabbag no fue parte del entrenamiento de ayer por sufrir una intoxicación estomacal; sin embargo, sería parte de la lista de convocados de Alianza Lima para enfrentar a Sport Boys en un amistoso como preparación para el Torneo Clausura.