Alianza Lima: Declaraciones de Catriel Cabellos

El volante aliancista, Catriel Cabellos, nos habla sobre lo que espera para el Torneo Clausura.

Una gran incorporación que hizo Alianza Lima este presente año, fue lograr el préstamo de Catriel Cabellos procedente de Racing Club de Argentina. El joven mediocampista, quien ya tuvo minutos en el torneo argentino, viene demostrando un buen rendimiento y es una de las figuras del cuadro aliancista.

“Llegamos con una mentalidad muy fuerte, con muchas ganas de poder campeonar este Clausura ya que el Apertura no lo pudimos hacer. Creo que tenemos un gran grupo para poder hacerlo”, declaró Catriel. Alianza Lima tiene la obligación de ganar el clausura si pretende alcanzar el Título Nacional.

Cabellos comenzó de una excelente manera su participación en el torneo peruano, mostrando gran actitud y ganas de comerse el mundo. Podemos resaltar su calidad de juego que, aunque es muy joven, parecía ya un jugador experimentado al saber como manejarse ante colegas muy experimentados.

Puedes leer:

“Creo que arranqué muy bien. Hice una buena pretemporada con el equipo. Después tuve un pequeño bache, una lesión en la espalda que la pude pasar gracias a Dios y después pude meterme al equipo de nuevo”, declaró Catriel, siendo sincero sobre su primera participación en el torneo peruano.

César Vallejo con Arley Rodríguez enfrentarán a Alianza Lima

En el debut del cuadro aliancista, los grones tendrán que enfrentar en condición de visita a César Vallejo, equipo que cuenta con muchos ex-aliancistas y que su última incorporación fue Arley Rodríguez, jugador colombiano que tuvo un romance muy importante con la hinchada blanquiazul que ahora serán su rival.

“No se celebra, ya lo he hablado con los compañeros. El respeto y cariño siempre va a estar. Con tranquilidad y ojalá se pueda dar ese bonito escenario. Si se logra marcar no lo celebraría. Me abrazaría con mis compañeros y me daría mucha alegría marcar, pero en el tema celebración no, no lo celebraría”, declaró Arley, reconociendo el respeto y amor guardado al pueblo aliancista.