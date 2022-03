Reyna: “Trabajo para que los equipos grandes me vean”

Bryan Reyna, jugador de la Academia Deportiva Cantolao, reveló su deseo de jugar para un equipo grande dentro de unos años.

Metas planteadas y muy definidas. Bryan Reyna, futbolista de la Academia Cantolao, otorgó una entrevista a un medio radial en donde contó su ilusión de llegar a la Selección Peruana; además mencionó que trabaja para llegar a vestir la camiseta de algún equipo grande peruano o del extranjero.

El jugador de 23 años habló sobre el empate obtenido ante Cristal en la última fecha: “Ante Cristal fue un buen resultado para nosotros. Creo que ellos estuvieron un poco desconcentrado por el tema de la llegada de Yotún, y creo que le planteamos buen partido, de inicio a fin”.

El habilidoso atacante del ‘Delfín‘ confesó que le gustaría jugar en un grande del Perú o salir al extranjero: “Me gusta ir siempre para adelante, me gusta mucho encarar. Cada día trabajo para que los equipos grandes me vean, y no solo eso, sino ir a jugar al exterior nuevamente. Lo que quiero es llegar a mi máximo nivel para que me vean más y pode emigrar a un mejor equipo o al extranjero”, declaró en Radio Ovación.

Por último, el exjugador del Mallorca de España manifestó que trabaja para llegar a la Selección Peruana: “Yo trabajo para llegar a la Selección, que es lo que quiero, por eso vine a jugar al Perú, para que me vean más, y uno de mis objetivos es llegar a la Selección”, finalizó.

Cabe mencionar que tras el empate en el Gallardo, la Academia Cantolao se enfrentará a Melgar este domingo por la octava fecha de la Liga 1. Este enfrentamiento se dará en el Estadio Miguel Grau del Callao a las 11:00 hrs.