Pinto: “Me gustaría darle status internacional a Alianza, es lo que le falta”

¡Voz autorizada! El técnico colombiano Jorge Luis Pinto, que ha tenido un paso por Perú, habló acerca de un posible futuro regreso a la dirección de Alianza Lima.

“Hay que mirarlo con calma, no emocionarnos, ya no estoy para eso. Me encantaría porque es un club que tiene que ser ganador. Me gustaría y encantaría darle un status internacional, que es lo que le falta, pero eso lo dirá el fútbol y los días”