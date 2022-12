Reynoso: “Aún tenemos muchas ideas y proyectos para tratar de plasmarlo en la liga local”

El entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, se refirió a sus primeros meses al mando de la ‘Bicolor’, asegurando que existe mucho trabajo por hacer en Perú

El técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, en conferencia de prensa, se refirió sobre los primeros meses de trabajo al mando de la Blanquirroja. El ‘Cabezón’ considera que el balance es positivo y que están por el camino correcto.

“Estos primeros meses de gestión de trabajo, nos ha permitido tener un panorama claro de la Liga. Ya hubo reciprocidad entre jugadores y comando técnico de lo que queremos hacer. Pienso que estamos por el camino correcto, aún tenemos muchas ideas y proyectos para tratar de plasmarlo en la liga local y ojalá tengamos la colaboración de los clubes para acercarnos cada vez a una metodología ideal”, dijo Reynoso.

Además, el estratega de la Selección Peruana sostuvo: “Sin duda me quedo con el grupo humano y compromiso que tuvieron con la Selección. Tuve una experiencia bastante agradable al verlos trabajar, del cómo se exigen entre ellos. Los resultados de los partidos terminan siendo anecdóticos, aunque no podemos negar que las cosas se corrigen con un mejor animo cuando se gana”.

“Estoy contento con los clubes, porque pudimos visitar a casi todos y tal vez nos ha permitido ayudar a uno u otro jugador. Pero, eso sí necesitamos mucho más de lo que pasa en el día a día y por ello hay un proyecto interesante de la FPF para tratar de establecer GPS no solo para los partidos sino también en los entrenamientos diarios, sin embargo va a depender de cómo se les convenza a los clubes. Esto se hace con la intención de que la Liga crezca mucho más y no se vea esa marcada diferencia cuando jugamos a nivel internacional. ¿Sobre el hecho de jugar en Arequipa? Volver a Arequipa fue lindo, pero damos cierta ventaja si no tenemos muchos jugadores adaptados a la altura. Para jugar ahí, necesitamos un universo mayor de jugadores adaptados. Hoy en día, la Selección se hizo fuerte en Lima”, mencionó.

Redactado por: Miguel Casana