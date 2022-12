Reynoso: “Si marcan la diferencia en comparación al jugador nacido en Perú, serán opciones siempre”

El entrenador de la Selección Peruana, Juan Reynoso, se refirió a la posibilidad de convocar a jugadores nacionalizados, asegurando que la puerta está abierta si logran destacar

Este viernes el técnico de la Selección peruana, Juan Reynoso, dio una conferencia de prensa a los medios y se refirió a varios puntos importantes sobre lo que se ha venido trabajando y el futuro de la ‘Bicolor’.

Cuando le consultaron si los jugadores nacionalizados podrán tener opciones de ser convocados, Reynoso no dudó y fue bastante claro: “Si tienen buen presente, cumplen con lo requisitos y no nos complican el marco legal, van a tener opción en la Selección. En ese tema no me hago problemas, simplemente si marcan la diferencia en comparación al jugador nacido en Perú y tienen buen presente, serán opciones siempre”, sostuvo el estratega.

Respecto a la posible llegada de José del solar como nuevo director de menores de la FPF, el entrenador de la Blanquirroja comentó: “‘Chemo’ es un jugador símbolo del fútbol peruano y capacitado en Europa, por tanto si se da su llegada a la Federación sería muy bueno porque hará crecer a los muchachos desde otra ubicación”.

“Con Gianluca habló mas de lo que ustedes piensan y siempre le digo que está en ‘modo goleador’. El se quedó con muchas ganas de poder jugar estos amistosos y medio en broma y serio me decía ‘voy a hacer goles todas las semanas para que el equipo mejore y me den la autorización para viajar’. Y desde esa vez, no para de hacer goles”, indicó.

Redactado por: Miguel Casana