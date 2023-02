Reynoso: “Preocupa y complica que jugadores del medio local solo entrenen y no compitan“

El técnico de la Selección Peruana, Juan Reynoso, mostró su preocupación porque la Liga1 Betsson 2023 aún no tiene fecha de inicio debido a la coyuntura social

El técnico de la Selección peruana, Juan Reynoso, mostró su preocupación porque la Liga1 Betsson 2023 aún no tiene fecha de inicio. El estratega de la Blanquirroja señaló que esta situación de incertidumbre viene perjudicando la planificación del equipo de todos con miras a su preparación para las próximas eliminatorias mundialistas.

“Si no reanudase la Liga, estaríamos muy complicados con la convocatoria de jugadores del medio local porque estarían solo entrenando, no compitiendo y ahí sí tendríamos que buscar los jugadores del exterior y tratar de llamar una mayor cantidad y eso complicaría no solo los microciclos que habíamos pensado, sino ya en la competencia porque obviamente no es lo mismo entrenar que jugar”, indicó Reynoso a la FPF.

Luego, el estratega de la Selección peruana agregó que “la no reanudación del torneo complica y mucho. Hoy incluso te planteas, en cuanto al futuro inmediato de partidos que están confirmados, solo tenemos el repechaje de la fase 1 de Libertadores, según las fechas que están confirmadas, juegan Huancayo el 7 y 14 de febrero, Cristal juega 22 y primero de marzo y después los partidos de Sudamericana que jugaría Vallejo-Binacional el 8 y el U-Cienciano el 9 de marzo”.

Reynoso lamentó que los clubes peruanos podrían disputar torneos internacionales sin el rodaje necesario debido a la coyuntura que vive el país.

“Se pierde muchísimo. En el fútbol hoy no hay secretos, todo lo intentamos tener con los datos objetivos, lo objetivo no es lo mismo entrenar que jugar. Si bien los números son bastante buenos, me tocó ver el sábado el U-Cristal, pero hay una parte subjetiva que uno como jugador sabe que no es lo mismo solo entrenar que jugar, es otra exigencia, otro cuidado, otro descanso”, señaló.