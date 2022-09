Reynoso sobre liberación de Carvallo y Duarte: “Ha primado la empatía”

Como se sabe, la FPF envió un comunicado para indicar que José Carvallo y Alejandro Duarte podrán estar con sus equipos para la jornada del Torneo Clausura de la Liga 1. El estratega nacional dejó en claro que quiso “ser equitativo”, ya que podía verse mal que se deje libre a un jugador y no a otro.

“Acá ha primado la empatía. Tratar de ser equitativos, no justo. En ese afán para que no haya malos entendidos, si estamos dando la libertad a Duarte, ¿Por qué no a Carvallo? De ahí se malinterpreta mal. Son dos porteros y nos permitió ser equitativos”, declaró Juan Reynoso.