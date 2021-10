Ricardo Gareca: “Estamos en una situación complicada”

“No queda otra que seguir. No era lo que esperábamos. No bajar los brazos y seguir peleando hasta último momento. Hay que prepararnos para las dos fechas que viene. Somos una selección que responde. Si bien no se tuvo los resultados deseados, hay un grupo de muchachos que responden. Podemos confiar en cada uno de los jugadores”, expresó Gareca.

Sin embargo, el ‘Tigre’ siente que el equipo tiene buenos argumentos para seguir peleando las siguientes fechas de clasificatorias y aún mantener el sueño de llegar al Mundial de Qatar 2022. Este confía en la actitud y compromiso de sus elementos para poder revertir esta mala situación.

“Al término de estas tres fechas no nos vemos bien. Tratar de no bajar los brazos. Estamos en una situación complicada y difícil. No somos una selección que pierde la confianza, pero reconozco que no es un buen presente. Balance negativo para nosotros en cuanto números y resultados. Me voy con buenas sensaciones, con optimismo. Más allá de que fue un balance no esperado, me voy con una determinada esperanza de que podemos revertir esta situación”, agregó.

Nuestra Selección Peruana chocará con Bolivia nuevamente este 11 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima. El horario está por confirmarse por parte de la Federación Peruana de Fútbol (FPF).