Richarlison: “Querían dispararme, pero el fútbol me salvó la vida”

Ejemplo de superación. Richarlison, delantero brasileño del Everton, es considerado uno de los mejores atacantes de la Premier en las últimas temporadas. Llegó en 2018/19 y su nivel ilusiona a los ‘Toffees’, pero su vida no siempre fue de reconocimientos o lujos. Es por eso que el nacido en Nova Venécia se dio el tiempo de hablar con el Diario AS sobre aspectos poco conocidos de su niñez y juventud.

“Mi infancia fue muy pobre. Nací en una ciudad al norte del estado de Espíritu Santo, en el sureste de Brasil. Es un pueblo pequeño, donde mucha gente trabaja en el campo y hay mucha pobreza. Era muy joven y veía a mis padres trabajando todo el día para pagar las facturas y todos los meses era difícil tener dinero para lo mínimo, incluso con esfuerzo”.

‘Richar’ es muy querido en la interna del Everton de Inglaterra

Él se dedicó a apoyar a su familia. “Trabajé desde temprana edad para ayudar. Vendí dulces, helados y hasta recogí café con mi abuelo cuando era un adolescente. Mi hermano y yo vivíamos en una parte pobre y peligrosa de la ciudad. Vi cosas malas como drogas y violencia. Fue complicado, pero tenía ángeles de la guarda que siempre me llevaron por el lado correcto”.

Vio a sus amigos perderse en la mala vida, pero él triunfó en lo que quiso. “Muchos amigos de la infancia no tuvieron tanta suerte y terminaron en la cárcel. Gracias a Dios y a las personas que me ayudaron fui al fútbol, que siempre fue mi sueño y lo hice. Me siento muy privilegiado y afortunado porque podría haber sido diferente”.

Después contó uno de los episodios más difíciles de su vida. “Estaba regresando de la escuela de fútbol con mis amigos y un hombre pensó que estaba vendiendo drogas en el área donde vendían. Me apuntó con un arma en la cabeza y me amenazó, pero gracias a Dios estaba lo suficientemente tranquilo para explicarle que volvía del fútbol y que no vendía ni consumía. Quería dispararme, pero el fútbol literalmente me salvó la vida”.

Richarlison, tercer goleador histórico brasileño en la Premier League de Inglaterra

¿Sabías que? 🤔 Richarlison (41) es el tercer máximo goleador brasileño de la Premier League. 🇧🇷⚽️ 1⃣ Roberto Firmino (70)

2⃣ Gabriel Jesus (52)

3⃣ Richarlison (41)

4⃣ Philippe Coutinho (40) pic.twitter.com/8eV9ECKEpw — Valentín Torres Erwerle ✍️🎙️ (@TorresErwerle) December 21, 2021

Por último, contestó preguntas sobre su actualidad y el retorno de la lesión que tuvo. “Solo había jugado cuatro partidos cuando volví contra Watford. Ahora me siento bien, listo para volver a mi mejor nivel y ayudar al club a ganar de nuevo, que es lo importante. Creo que a medida que vayan pasando los partidos volveré a mi mejor nivel. Estoy trabajando duro para que esto suceda lo antes posible”, completó.