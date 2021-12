¿Se puede volver a suspender la Premier League?

Todo en retroceso. La Premier League pospuso el partido de Leicester City contra Tottenham Hotspur pactado para el jueves 16 de diciembre. Esto por el aumento de los casos positivos por coronavirus dentro de los ‘Foxes’. Con este ya son cuatro juegos que se cancelaron en la última semana.

La EPL emitió un comunicado en sus plataformas digitales para informar sobre las suspensiones por motivos de fuerza mayor. “Con la salud y el bienestar de todos los jugadores y el personal como prioridad, y a la luz del reciente aumento de casos de COVID-19 en todo el país, la Premier League ha reintroducido medidas de emergencia. Estos incluyen protocolos específicos y pruebas más frecuentes”.

Attending a #PL match? You must:

✅ Be fully vaccinated or show proof of a negative lateral flow test

🧑‍💻 Complete your COVID-19 self declaration on your club's website

📱 Only attend if you can show your COVID pass

😷 Wear a face covering

🧼 Follow public health guidance pic.twitter.com/Kg6BWItAnR

— Premier League (@premierleague) December 17, 2021