Rinaldo Cruzado: “Gareca es uno de los mejores técnicos en la historia de la Selección”.

Rinaldo Cruzado, futbolista nacional, halagó el excelente trabajo de Ricardo Gareca como director técnico de la Selección Peruana. El ex jugador blanquiazul analizó la goleada de Alianza Lima por 4-1 ante Universitario por Liga 1 Betsson.

Sobre su paso por la Selección Peruana: “Cuando jugué con la Selección en Qatar sí se siente el clima, pero eso pasa a segundo plano. El equipo igual está capacitado para todo, lo viene demostrando así”.

Asegura que la ‘blanquirroja’ puede competir igual a igual ante cualquier seleccionado: “Yo creo que no hay tanta ventaja por el tema de la cercanía. La Selección ha demostrado muchísimo que puede hacerle frente a cualquier equipo. Los muchachos se están preparando bien”.

Como sabemos Cruzado es amigo de Jefferson Farfán y contó detalles sobre su recuperación: “Jefferson siempre se prepara. Y se está preparando bien ahora”.

Felicitó el excelente trabajo de Ricardo Gareca como DT de la ‘bicolor’: “Lo que Gareca nos ha hecho vivir como peruanos, es para vivir feliz siempre. Hubo un cambio, no solo en el fútbol. También en la sociedad”.

En está misma línea, agregó: “Por algo estamos peleando por llegar al Mundial. Es por la presencia de Gareca. Es uno de los mejores técnicos en la historia de la Selección”.

Sobre la goleada de Alianza Lima a Universitario en el Estadio Monumental: “Los clásicos se disfrutan igual. Por uno o por cuatro goles, es igual. Los clásicos se tienen que ganar y ya está”.

Finalizó su entrevista hablando sobre su presente en el fútbol profesional: “Tuve algunas posibilidades para jugar en provincia, pero no las tomé. Quise quedarme en Lima. Todavía no me he retirado, estoy tratando de mantenerme bien físicamente”.