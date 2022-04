Solano: “El repechaje fue un paso, pero el objetivo es ir al Mundial”

Nolberto Solano, asistente técnico de Ricardo Gareca, analizó como afrontará la ‘bicolor’ el repechaje ante un seleccionado asiático

Nolberto Solano, asistente técnico de Ricardo Gareca, analizó como afrontará la ‘bicolor’ el repechaje ante un seleccionado asiático. El ex seleccionado nacional señaló que la Selección Peruana tiene como primer paso ir al repechaje, ya que el objetivo es llegar a Qatar 2022.

“Hemos dado un gran paso clasificando al repechaje, pero el objetivo es ir al Mundial de Qatar 2022. Estamos trabajando en toda la planificación a pesar de no conocer aún al rival”, comentó en entrevista para GOLPERU.

‘Ñol’ analizó el proceso de la ‘blanquirroja’ en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022: “Creo que estas Eliminatorias tienen más mérito porque no nos han reclamado nada. Hemos merecido todo y siempre paso a paso. Vamos siempre de menos a más. Creo que el partido clave fue contra Colombia. Si bien no jugamos del todo bien, sacamos los tres puntos. Con Uruguay jugamos mejor, pero no nos llevamos nada”.

Finalizó su entrevista halagando a Christian Cueva: “Ricardo Gareca ama al jugador talentoso y por ello apostó por Christian Cueva la primera vez que lo llamó. Es un jugador extraordinario. Nos da gusto porque rinde siempre”.