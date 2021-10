Riquelme: “Siempre que Zambrano juega lo hace de maravilla”

Juan Román Riquelme, director deportivo de Boca Juniors, habló del desempeño que tuvo Carlos Zambrano en el último ‘Superclásico’.

Tras caer ayer en el ‘Superclásico argentino’, Juan Román Riquelme, director deportivo de Boca Juniors, se refirió a los desempeños que tuvieron algunos jugadores en el partido ante River Plate, entre ellos Carlos Zambrano, a quien no dudo en elogiar.

El ‘Último 10’ mencionó que el DT ‘xeneize’ hizo bien en poner al ‘León’ tras la expulsión de Marcos Rojos: “Ayer, después de la expulsión, la decisión de Sebastián (Battaglia) fue sacarlo a él. Tenía que poner a un central y puso a Carlos (Zambrano) que siempre que juega lo hace de maravilla, tenemos cuatro centrales muy bueno”.

El director deportivo de Boca mostró su molestia por los expulsados que ha recibido el club ‘bostero’ a lo largo del campeonato argentino: “En el primero, (Jorman) Campuzano estuvo bien expulsado. De hecho, se tendría que haber ido en el primer tiempo. Después, mal expulsado (Carlos) Zambrano el día que (Matías) Suárez se deja caer. Y ayer la primera jugada no es ni falta. No es una cuestión de tarjeta o no. No fue falta”, declaró en TyC Sports.

Cabe mencionar que los dos jugadores peruanos que se desempeñan en Boca Juniors, ya se encuentran en Lima. Estos son Luis Advíncula y Carlos Zambrano quienes llegaron esta mañana a la capital y ya se encuentran en el hotel de concentración de la Selección Peruana.

La ‘Blanquirroja’ jugará este jueves ante Chile por la décima primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. El partido se jugará en el Estadio Nacional de Lima a las 20:00 hrs, de ganar la Selección Peruana podría trepar a la sexta casilla de la tabla de posiciones y ponerse a dos unidades del quinto puesto.