Rivera: “Es un partido muy complicado el que nos toca el martes”

El ‘Tunche’ Rivera habló sobre el partido contra la UCV y mencionó que ahora todos están concentrados en la Libertadores.

José Rivera, delantero de Universitario de Deportes, compartió sus impresiones después del empate contra César Vallejo, asegurando que el equipo ‘crema’ ha dejado atrás rápidamente ese encuentro por la novena jornada del Apertura, centrándose en su debut en la Copa Libertadores 2024 contra el actual campeón de la Sudamericana, LDU.

“Es un partido muy complicado el que nos toca el martes. Ya dimos vuelta a la página de este partido y estamos concentrados en el partido contra LDU de Quito“, expresó José Rivera después del empate con los ‘Poetas’.

“Con toda la seriedad que merece, debemos ser más resistentes porque se trata de la Libertadores. Es un desafío emocionante para nosotros. Esperamos lograr un buen resultado el martes“, continuó el ‘Tunche’, haciendo referencia al enfrentamiento contra el equipo ecuatoriano.

Por último, Rivera dejó claro que no está pendiente del resultado del partido entre UTC de Cajamarca y Sporting Cristal de este domingo. “La verdad eso no me compete a mí, estoy enfocado en lo que es mi club“, afirmó el delantero ‘crema’.

Podrías leer:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.