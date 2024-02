Roberto Silva: “Presentaremos carta de no convocatoria a la selección”

Roberto Silva, presidente de la Agremiación de Futbolistas Profesionales, habló sobre la situación actual de las negociaciones con la FPF.

Actualemente, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) ha anunciado una serie de reformas para la Liga 1 2024, las cuales apuntan a implementarse tanto en primera división como en segunda.

Sin embargo, la Agremiación de Futbolistas Profesionales (SAFAP) ha expresado su desacuerdo con estos cambios en varias ocasiones, argumentando que se están vulnerando los derechos laborales y la libertad de los jugadores.

El sindicato sostiene que estas decisiones de la FPF impactan negativamente en el desarrollo de la carrera del futbolista y han objetado, principalmente, la norma que establece un límite máximo de 25 jugadores mayores de 21 años que los equipos pueden contratar.

Además, exigen que no exista un tope en cuanto a la inscripción de profesionales del fútbol. La última reunión tuvo lugar en Chiclayo los días miércoles 31 de enero y jueves 1 de febrero, con la participación de representantes de SAFAP y la Federación, pero no se logró alcanzar un acuerdo.

En este contexto, La República entrevistó a Roberto Silva, actual presidente de SAFAP, quien proporcionó información sobre el estado actual de las negociaciones.

“Esta solicitud y otras se sometieron al directorio, el lunes que pasó, pero el directorio no aprobó la liberación de los 25 jugadores, sino la modificación a 27. Eso es algo que nosotros no íbamos a negociar y no habíamos acordado con Agustín Lozano. Entonces, él nos pidió una segunda oportunidad, nos dijo que confiáramos en él y que en el siguiente directorio él iba a retomar el asunto y a conseguir el apoyo para ese cambio.” mencionó Roberto Silva.

Por ultimo, para finalizar, Silva aclaró la situacion de los futbolistas de la selección: “No es una renuncia en estricto, es una comunicación de no convocatoria. El jugador no renuncia, solo comunica su deseo de no ser convocado.” culminó.